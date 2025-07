Horizonte 11 JUL 2025 - 02:54h.

'Okdiario' ha compartido las primeras fotografías del exsecretario de Organización del PSOE en prisión

Iker Jiménez responde a las informaciones publicadas sobre 'Horizonte': "Seguimos aquí para desgracia de algunos"

Compartir







Este jueves, 'Ok diario' publicaba las primeras fotos de Santos Cerdán en la cárcel de Soto del Real. Unas imágenes en las que se muestra la nueva vida del exsecretario de Organización del PSOE dentro del centro penitenciario y en las que se le ve en el comedor portando una bandeja.

Tal y como apuntaba Carmen Porter, las fotos habrían sido hechas "por un preso" que ya habría sufrido las consecuenicas: "Ya le han cambiado de módulo porque le han pillado. En un principio, decían que las fotografías las podía haber filtrado un funcionario, cosa que no es verdad. Las ha filtrado un preso. Ya sabemos que no se pueden tener móviles dentro de prisión, pero todo el mundo tiene. Y como vemos, se las ha facilitado a 'Ok diario' y han sabido quién era y le han cambiado de módulo".

El doctor Cabrera, psiquiatra forense y colaborador de 'Horizonte', ha confirmado en directo que, en efecto, "en la cárcel hay móviles a punta pala": "Yo la mitad de mi vida me la he pasado en la cárcel, por razones de clientes. Yo, en un momento dado, estando con un preso en una unidad de aislamiento, dije que me gustaría tener un móvil para anotar. Me dijo 'no te preocupes, yo tengo uno'. Es alucinante, lo de la cárcel es un mundo".

La vida de Santos Cerdán en la cárcel

Además, el experto ha explicado cómo cree que está siendo la llegada de Cerdán a prisión: "Es un hombre que viene de abajo, se va a adaptar muy bien a la cárcel. No penséis que va a llorar. Hará amigos".

Y es que la semana pasada se decía que era "un hombre blando" pero, a día de hoy, el exsecretario de Organización del PSOE habría hecho "un club de lectura".