Miguel Salazar Madrid, 10 JUL 2025 - 23:58h.

David Lafoz, de 27 años, fue un símbolo del movimiento agrario español: Se ha quitado la vida tras denunciar las presiones al campo

La reflexión de Iker Jiménez: "¿Cuándo ha pasado que periodistas hayan sido el escudo contra la verdad?"

David Lafoz, el agricultor aragonés que lideró las protestas contra las presiones institucionales al sector primario en la Aljafería de Zaragoza, ha sido hallado sin vida en una de sus dependencias. Según explican desde su entorno, el joven tractorista de 27 años, conocido también por haber ayudado a las zonas más afectadas en la DANA, se habría quitado la vida después de años de lucha para reivindicar los derechos de los trabajadores del campo.

Iker Jiménez, presentador de 'Horizonte', ha dedicado al comienzo del programa unas palabras en homenaje a David Lafoz. "Vino a ayudarnos a la DANA con su tractor, vino a sacar barro y estuvo en las tractoradas porque desde chico quería y amaba el campo. Estaba hasta el gorro de las políticas que ahogan el campo de las directrices que revientan a la gente del campo", comienza diciendo el periodista.

Iker Jiménez: "Nos pedían unas palabras para él y para su familia"

"Nos ha dejado helados incluso con una fotografía que ha puesto fin a sus días", agrega. La imagen de la que habla Jiménez es la última que ha colgado en sus redes sociales, que aparece acompañada por un duro texto. 'Lo siento por despedirme de esta manera tan cobarde, pero no aguanto más presión, no aguanto estar discutiendo todos los días con gente, no aguanto más inspecciones de Hacienda ni de trabajo, no aguanto trabajar 18 horas para no vivir', rezaba la publicación.

Iker Jiménez ha dedicado el inicio del programa de este jueves a Lafoz después de la conmoción generada en el sector agrario por su fallecimiento totalmente inesperado. "Es su historia y cuando pasa una historia de estas es algo muy personal donde no vamos a entrar. Pero ustedes, los mismos que nos hacen click y nos compran a pesar de cualquier cosa, nos pedían también unas palabras para él y para su familia. Es una desgracia, si les parece por lo que significa le dedicamos el programa de esta noche", concluye el presentador del programa de Cuatro.