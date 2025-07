Horizonte 04 JUL 2025 - 02:53h.

El empresario peruano habla con 'Horizonte': "Que Ábalos tenga la seguridad que voy a decir la verdad"

El empresario peruano que acusa a Ábalos de exigir comisiones estalla contra el exministro: “Devuelve lo que no te corresponde”

Compartir







Segundo Valle, el empresario peruano que ha acusado a José Luis Ábalos de exigir comisiones y de haber recibido amenazas después de denunciar esto, volvía a entrar en directo en 'Horizonte' cinco meses después.

“Pensé que se había olvidado de mí, pero me ha vuelto a involucrar en una de sus fechorías y la verdad es que yo no tengo nada en contra de él, ahora lo que intento es defenderme y aclarar para que no me involucre. Él quiere involucrarme en un delito que él ha cometido en España y en Perú", decía el empresario en esta conexión en directo y dejaba algo claro: "Él me ha difamado a partir del año 2019, incluso ha entregado información mía ante las autoridades judiciales de España y Perú y en los medios de comunicación. Que él tenga la seguridad que voy a decir lo que es la verdad para resolver las mentiras que él ha dicho sobre mí".

"Voy a decir la verdad y voy a resolver las mentiras que ha dicho sobre mí"

El que recordaba lo que vivió con Ábalos en Perú: "Las experiencias, sean buenas o malas, hay que aceptarlas, las circunstancias me invitan a que refresque la memoria de mis experiencias vividas con Ábalos. Antes de que le conozca, él ya venía a Perú y venía acompañado. Vino con una mujer que pensé que era su esposa, pero era una de las mujeres que él acostumbra a frecuentar y en el trayecto de los años lo fui detectando, lo que generó que para mí era un problema José Luis. Fui yo el que le saqué de mi camino”.

"El problema no es que alguien se vaya de juerga, el problema es que las fuentes eran fuentes de todos los españoles, ¿no?", le preguntaba Iker Jiménez y Segundo respondía: "Sí, eran impuestos de los españoles, él no traía dinero, recaudaba dinero que se suponía que era para la asociación Fiadelso y los aportes que le entregábamos era para Fiadelso, nos hemos enterado después que eran para él. Es una persona que no se puede controlar, es complicado".

Y contestaba a la cuestión de si quiere venir al Supremo: “Solicito encarecidamente para demostrar que lo que José Luis ha dicho de mí es totalmente falso, me ha puesto como su fuera un delincuente. Que me demuestra que yo tengo antecedentes”.