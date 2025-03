“Desde que denuncié la cúpula delincuencial de José Luis Ábalos aquí en Perú recibo amenazas de muerte contra mí y contra mi familia. Es por eso que he decidido denunciar ante las autoridades peruanas”, aseguraba el empresario mientras mostraba la denuncia.

“Son llamadas telefónicas, contra mí, contra mi familia, pero para ello he solicitado las garantías pertinentes ante las autoridades de aquí, que no me va a intimidar. Si tengo un objetivo ese es acabar con el miedo y el temor, pero enfrentarme a la verdad y que se haga justicia”, explicaba Segundo Valle.