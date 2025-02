Ábalos aseguraba, después de toda esta polémica, que no conocía a Segundo Valle. El empresario ha cedido a ‘Horizonte’ una foto, que veía la luz por primera vez, que demuestra no sólo que Ábalos y este empresario peruano se conocían, sino que Ábalos fue su padrino de boda .

“ Yo conozco a José Luis desde el año 1995 , en la que él me invita a que yo forme parte de Fiadelso. Yo me encargaba de identificar las necesidades en Perú, desarrollar un proyecto, enviarlo a España y él se encargaba de conseguir la financiación y canalizarlo a través de la ONG Fiadelso, del cual era el presidente”, explicaba Segundo.

“Últimamente he recibido más amenazas de muerte. José Luis, no te tengo miedo, si tengo que dejar la vida por luchar contra la corrupción, pues aquí me tienes. Ahora estás tratando de dañarme, decirme que estoy encadenado a una denuncia injusta, ilegal y abusiva de tu parte. Eres un ladrón, José Luis. Devuelve lo que no te corresponde”.