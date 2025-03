Las posibilidades y consecuencias de una guerra nuclear: los países que sobrevivirían

“Siempre está el tema de que la próxima guerra mundial va a ser nuclear , ya la última fue, y yo entiendo que la gente pueda estar preocupada. Por mi parte, yo me compré un campo en Mendoza pensando en Argentina, pensando en estas cosas, porque en la Argentina son los pocos países que sobreviviría una guerra nuclear , los demás del hemisferio norte no sobrevivirían”, aseguraba Martín Varsavsky, empresario, amigo de Elon Musk y colaborador del programa, desatando la curiosidad del presentador.

“Las guerras nucleares matan de maneras no tan obvias para la gente. La obvia es que te tiran una bomba atómica en Hiroshima y que mueras ahí. Pero después hay una segunda serie de gente que muere por lo que se llama la caída de la radiación . Pero después hay una tercera que es donde que moriría una gran cantidad de gente que es lo que se llama el invierno nuclear”, explicaba el empresario.

“El invierno nuclear es que cuando se tiran muchas bombas atómicas, se genera una especie de polvo, de nube, que termina bloqueando la radiación solar y la gente se muere de hambre. No se muere de radiación, se muere de que no hay comida. Entonces, en uno de los pocos lugares donde habría mucha comida y la gente no se moriría es en Argentina”, explicaba Martín Varsavsky en directo en ‘Horizonte’.