Donald Trump ha recibido a Volodímir Zelenski con un breve apretón de manos y comentando a los periodistas lo elegante que se había puesto para la visita. En el Despacho Oval, el presidente ucraniano ha agradecido al magnate el acuerdo sobre la explotación de los minerales del país. Según informa el subdirector de Noticias Cuatro, José Luis Fuentecilla, todo se ha torcido cuando Zelenski ha mencionado los incumplimientos rusos desde 2014, cuando Rusia invadió Crimea y nadie les ayudó. Una afirmación que al vicepresidente americano y uno de los cargos más prorrusos del magnate, J.D Vance, no le ha sentado bien.

J.D Vance ha asegurado que era una falta de respeto que le diera lecciones a los americanos delante de las cámaras. Para Zelenski, con este acuerdo se aseguraba el apoyo de Estados Unidos , pero no era suficiente. “Espero que juntos podamos detenerlo”, le ha dicho refiriéndose a Vladimir Putin. “Él inició la guerra y tiene que pagar”, ha recalcado al mismo tiempo que le mostraba algunas imágenes del conflicto. Pero todo ha quedado en nada porque no han llegado a firmar el acuerdo.

Donald Trump ha recibido a Volodímir Zelenski con una frase que ya ha marcado lo que sería una reunión tensa: “ Se ha arreglado hoy ”. Esto es lo que el presidente americano le ha dicho a los periodistas tras la llegada de Zelenski a la Casa Blanca. Lo que ha empezado con una conversación cordial, en la que el propio Trump ha elogiado la bravura de los soldados ucranianos, ha acabado en una fuerte bronca. Zelenski le ha enseñado imágenes del conflicto y le ha destacado que “incluso en la guerra hay reglas” pero que “estos tipos no las tienen”. A lo que Trump le ha respondido que está en el medio, que apoya tanto a Ucrania como a Rusia y que no está alineado con Putin .

El presidente estadounidense le ha recalcado que si no firma el acuerdo, “está jugando con la Tercera Guerra Mundial” y que “tiene que estar agradecido. "Ahora mismo no tenéis las cartas en la mano. Estás jugando con las vidas de millones, están jugando con la Tercera Guerra Mundial. Y lo que estás haciendo es muy irrespetuoso para este país”, ha destacado. El magnate se ha resistido a dar las garantías de seguridad para que Putin no vuelva a invadir Ucrania.