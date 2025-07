Horizonte 10 JUL 2025 - 23:43h.

El presentador ha comentado el titular que anunciaba su "despedida inminente"

El homenaje de Iker Jiménez tras la muerte de David Lafoz, el agricultor que denunció las presiones al campo: "Te dedicamos el programa"

Este jueves, Iker Jiménez ha decidido comenzar la emisión de 'Horizonte' respondiendo a una información publicada por El HuffPost. Este medio había publicado el siguiente titular: "Mediaset anuncia la despedida inminente de Iker Jiménez y la retirada de 'Horizonte' de su programación". Un titular que no ha pasado desapercibido para el presentador y que ha sido aclarada nada más comenzar la emisión.

"Buenas noches, aún seguimos por aquí, nos han abierto la barrera, hemos podido entrar en el camerino, nos han dejado sentarnos a la mesa... Para alegría de muchos, que es lo importante. Para desgracia de algunos, que tenían ya incluso refrescando la botella de champán. Esto es un titular que llama un poco a confusión", decía para dar comienzo al programa.

Acto seguido, continuaba contando cómo fue el momento en el que a él le llegó esa información publicada: "Yo mismo lo recibí, me lo mandó Bea Talegón y no sabía nada. Pero yo vengo de familia, de nieto, de hijo, de primo, de tíos, comerciantes. Nosotros sabemos que usted y yo tenemos un negocio. Y si usted hace click, me compra y yo sigo con usted. Y si usted hace clack, ya no me compra. Aquí manda el mercado. Yo soy un hombre que tiene la absoluta seguridad de que nada es para siempre, pero me extrañaba", aseguraba.

No obstante, el presentador tuvo claro en todo momento que debía tratarse de una información falsa: "Dije 'uy, yo creo que en esta casa están muy contentos con 'Horizonte'. Está contento Mediaset, y está contento Publiespaña. Y con lo que hemos pasado este año que hoy termina a nivel temporada, es para estar muy contentos", decía haciendo balance de las audiencias del último año.

Iker Jiménez: "Nos vamos de vacaciones"

"Pero en la tele, todo depende de ustedes. Ustedes tienen el poder, esto sí que es democrático. Nos quitan y nos ponen. A ver quién es el listo que se cree alguien en este medio. En este medio estamos todos de paso. Si ustedes hacen click, seguiremos con ustedes", continuaba.

Y, antes de dar comienzo al programa, lanzaba un importante consejo: "A veces en un titular, hay que seguir, porque si no te llevas el susto. Nosotros mientras tanto, seguimos aquí. Tenemos mucho que hacer, que ofrecerles. Es verdad, la cadena ha decidido que toca vacaciones, pero nosotros siempre estamos activos".