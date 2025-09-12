‘Horizonte’ analiza el disparo mortal contra Charlie Kirk: el proyectil, el arma y la trayectoria

Horizonte 12 SEP 2025 - 01:34h.

En plató, el doctor Cabrera y el experto en armamento José Jiménez Planells desgranaron los aspectos médicos y balísticos del disparo

‘Horizonte’ analizó en directo el atentado que ha costado la vida al activista estadounidense Charlie Kirk. El doctor Cabrera y el instructor de armamento José Jiménez Planells desgranaron los aspectos médicos y balísticos del disparo que acabó con la vida del líder conservador.

Una herida “irremediable”

El doctor Cabrera describió con crudeza la trayectoria del proyectil: “Entra por el lado izquierdo del cuello, por encima de la clavícula, atraviesa la tráquea y la onda expansiva rompe la yugular y la carótida. Eso es lo que provoca el chorro de sangre que se ve en las imágenes”, explicó.

El forense destacó que el proyectil, pese a su pequeño tamaño, viajaba a una velocidad cercana a los 900 metros por segundo, lo que lo convirtió en letal: “El cuello literalmente explotó. La muerte fue instantánea; no sufrió agonía ni dolor, no tuvo tiempo de enterarse.”

Cabrera recordó que, aunque en España los homicidios con arma de fuego son minoritarios, en Estados Unidos la cifra de muertes relacionadas con armas asciende a 50.000 al año.

Un rifle de caza de alta potencia

Tras la explicación médica, tomó la palabra José Jiménez Planells, instructor y experto en armas ligeras. Confirmó que el arma encontrada junto al presunto autor del crimen era un rifle de cerrojo, posiblemente un Mauser calibre 30-06, un modelo clásico de caza.

Planells subrayó que se trata de un arma de alta potencia: “El proyectil puede salir del cañón entre 850 y 900 metros por segundo. Aunque es un rifle de caza, la energía que libera es devastadora.”

El experto precisó que, a diferencia de los fusiles de asalto habituales en tiroteos masivos, este tipo de arma no destaca por su capacidad de disparo rápido:

“Podría llevar entre 5 y 8 cartuchos en el cargador, no es un arma de gran capacidad, pero con un solo disparo, como hemos visto, puede ser mortal.”

Por ahora, la investigación del FBI sigue abierta. Las imágenes difundidas muestran al presunto tirador con el rifle a su lado, pero aún no se ha confirmado oficialmente si esa es el arma que disparó la bala que acabó con la vida de Charlie Kirk.