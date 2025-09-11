Horizonte 11 SEP 2025 - 23:31h.

El presentador destacó la importancia de este nuevo escenario, al que definió como “nuestro nuevo club”

Iker Jiménez responde a las informaciones publicadas sobre 'Horizonte': "Seguimos aquí para desgracia de algunos"

Compartir







La noche del estreno de la nueva temporada de ‘Horizonte’ no dejó indiferente a nadie. El programa de investigación y análisis, capitaneado por Iker Jiménez y Carmen Porter, regresó con un plató completamente renovado, reforzando su identidad como espacio único.

Nada más comenzar, Iker se dirigió a los espectadores con emoción: ��“Qué alegría estar con ustedes, queridos amigos, y qué bonito plano estoy viendo… Un lugar especial que cumple seis temporadas. Hoy parece mentira, parece que fue ayer”.

El presentador destacó la importancia de este nuevo escenario, al que definió como “nuestro nuevo club”, un espacio que servirá de punto de encuentro para periodistas, expertos y colaboradores. Carmen Porter reforzó la idea al señalar que el objetivo sigue siendo el mismo: “Información veraz para que a todos ustedes les llegue lo que otros no les cuentan”.

En su discurso de bienvenida, Jiménez agradeció especialmente a la cadena por seguir apostando por ‘Horizonte’, al que calificó como “un superviviente” dentro de la televisión actual. Además, adelant�ó que esta temporada vendrá cargada de debates intensos, actualidad nacional e internacional y el regreso de sus habituales comentaristas, quienes, aseguró, “no se van a cortar un pelo”.