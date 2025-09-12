Horizonte 12 SEP 2025 - 00:24h.

El empresario admitió que existen pruebas de que parte de la financiación ilegal del partido llegó a través de comisiones de constructoras

‘Horizonte’ contaba en su estreno de la sexta temporada con la presencia en plató de Víctor de Aldama, empresario implicado en el caso Koldo. El empresario acusó directamente al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero de haber participado en la supuesta financiación ilegal del PSOE.

Aldama fue rotundo: “Zapatero sabe perfectamente la financiación ilegal del partido, porque ha participado en ella”. Según explicó, ha estado presente en reuniones y dispone de documentación que respaldaría sus palabras, parte de la cual estaría vinculada a un sobre que ya mencionó en anteriores ocasiones.

El invitado también relacionó estas acusaciones con informaciones publicadas en Estados Unidos: “Al señor Zapatero le quieren quitar el visado y seguramente le van a sancionar por sus vínculos con Venezuela”, afirmó, aunque reconoció que se trata de rumores aún no confirmados oficialmente.

Preguntado sobre el origen de los fondos, Aldama evitó concretar si provenían de la petrolera estatal venezolana PDVSA, pero sí admitió que existen pruebas de que parte de la financiación ilegal del partido llegó a través de comisiones de constructoras: “Eso está ahí, ya se ha demostrado. Parte de las comisiones que yo pagaba y que otros empresarios pagaban iba para la financiación del partido”.

Aldama reacciona a las palabras de Carolina Perles, exmujer de Ábalos

Además, Víctor de Aldama reaccionó en directo a las declaraciones de Carolina Perles, exmujer de José Luis Ábalos, en el programa ‘El precio de…’.

Aldama no dudó en elogiar la valentía de Perles: “Lo que me ha sorprendido es el valor que Carolina ha tenido que tener para contar lo que ha contado, sobre todo sus intimidades… Ha sufrido mucho y la han acusado de cosas muy feas que la gente debería entender en el contexto de los traumas que ha vivido”.

El empresario subrayó que muchas de las afirmaciones de la exmujer del exministro coinciden con lo que él mismo venía denunciando: “Lo que ha salido a la luz era algo que yo llevo anunciando desde hace muchísimo tiempo. Me sonaba todo".