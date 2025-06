Horizonte 13 JUN 2025 - 01:43h.

Víctor de Aldama se sometía en ‘Horizonte’ a las preguntas de los periodistas, tras la dimisión de Santos Cerdán

Víctor de Aldama aclara la relación que le une a Mireia Borrás, eurodiputada de Vox: “Obviamente, la conozco”

El empresario Víctor de Aldama se sentaba en el plató de ‘Horizonte’ tras la dimisión de Santos Cerdán al aparecer como implicado en el ‘caso Koldo’ en el último informe de la UCO.

Tras la entrevista de Iker Jiménez y Carmen Porter, Aldama se sometía a las preguntas de los periodistas invitados al programa. En un momento dado, Esther Jaén, periodista de ‘The Objective’ y analista política, preguntaba al empresario por Ángel Víctor Torres y Francina Armengol.

“Ya comenté que me parece ridículo lo que hizo el señor Ángel Víctor Torres. de enseñar unos certificados cuando lo que tendría que haber enseñado son, digamos, los tickets o los boletos del propio avión. Y también me parece increíble que una compañía aérea en 24 horas entregue un certificado cuando cualquier ciudadano español pide un certificado a cualquier compañía aérea y puede recibirlo o no”, comenzaba diciendo el empresario.

“Yo creo que ya dije lo que dije en su declaración y entiendo que eso también se estará investigando y entiendo que en algún momento saldrá algo. No soy quién para decir el qué, ni lo sé, pero bueno, yo ya expliqué lo que hay de este señor y hay otra serie de cosas que en su momento saldrán”, continuaba.

Es entonces cuando Aldama desvelaba algo que nunca había contado: "Algo que no he dicho y te voy a contestar, nunca lo he dicho, pero yo sí he estado reunido en Palma de Mallorca con la señora Armengol. Tampoco te voy a decir para qué. Porque es algo que no he hablado en sede judicial, pero te estoy contestando. Creo que es bastante lo que hoy te estoy diciendo. Es una exclusiva. Nunca había dicho que yo había estado reunido con la señora Armengol en Palma de Mallorca cuando era presidenta de Baleares”.