Después de que la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) haya presentado un informe que vincula directamente a Santos Cerdán con el ‘Caso Koldo’, y tras la posterior dimisión como secretario de Organización del PSOE, ‘Horizonte’ entrevistaba en directo a Víctor de Aldama, empresario relacionado también en este caso de corrupción.

Aldama ha comenzado cargando contra Pedro Sánchez y el PSOE: “Sobre todo me han sorprendido mucho las declaraciones del presidente. Me ha sorprendido que salga como que no se ha enterado de nada, que salga como que no sabe nada, que haya dicho que pide perdón a los españoles y que pide perdón al partido. Yo creo que no es correcto”.

“Yo pienso, y no solamente pienso, afirmo, cuando yo denuncio este hecho de Santos Cerdán hace meses, en el que ya digo que se ha entregado dinero a este señor, el presidente, por un tema ético, como presidente del país y como líder del Partido Socialista, mínimo debería haber hecho una auditoría interna o mínimo debería haberle preguntado a este señor si eso era cierto. Obviamente, habrán hecho lo que han hecho, pero este señor sabe desde el minuto uno que lo que se dijo de Santos Cerdán era verdad, porque él es el líder de una organización criminal que es el Partido Socialista”, continuaba.

“Pero es que la responsabilidad del país y la responsabilidad del partido es del señor Sánchez, no es de ningún otro. Santos-Cerdán, que ya lo avisé también, y lo dije, que había grabaciones, porque sabía que Koldo había grabado a Santos Cerdán, igual que ha grabado a otras personas, igual que tiene información del presidente, pero que haya grabado a José Luis Ábalos, para mí es algo extraordinario, es algo que no entiendo. No, no me lo esperaba para nada”, valoraba.

“Creo que no tengo mucho que decir, se ha demostrado hoy, no solamente que he estado con Santos Cerdán, se ha demostrado hoy que se le ha entregado dinero, pero no solamente yo, se ha demostrado que se ha entregado muchísimo más dinero. A parte de eso, se ha demostrado, bueno, pues toda, digamos, toda esa cadena de fontaneros lideradas por Leire Díez, pasando por el señor Dorset y todo lo demás que tenía, que la lideraba él. Entonces, yo creo que hoy ha quedado retratado este señor”, afirmaba rotundo Víctor de Aldama en ‘Horizonte’.