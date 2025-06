Horizonte 06 JUN 2025 - 00:05h.

Iker Jiménez y Carmen Porter entrevistaban en directo en ‘Horizonte’ a Víctor de Aldama

Víctor de Aldama estalla en ‘Horizonte’ contra Pedro Sánchez tras las últimas filtraciones: “Hay que pararlo o tiene que dimitir”

Víctor de Aldama volvía de nuevo al foco mediato esta semana al irrumpir en un acto celebrado por Leire Díez, periodista y exmilitante del PSOE relacionada con presuntas maniobras para desacreditar a miembros de la UCO de la Guardia Civil

La rueda de prensa de Leire Díez se convirtió en un episodio caótico y polémico debido precisamente a la inesperada irrupción del empresario investigado en el ‘caso Koldo’.

Víctor de Aldama entra en directo en ‘Horizonte’

Tras repasar lo acontecido, Iker Jiménez y Carmen Porter entrevistaban en directo en ‘Horizonte’ a Víctor de Aldama, que explicaba todo lo sucedido en la rueda de prensa de la denominada ‘fontanera del PSOE’.

“He visto en otros platós que yo les he agredido, incluso diciendo la señora Leire que ha puesto una denuncia contra mí por agresión, por acoso. Bueno, ahí están las imágenes. El único agredido en esa rueda de prensa ficticia soy yo”, comentaba.

“Al final, esto es un circo, yo soy el mismo, para lo bueno y para lo malo. Como cualquier humano, en ese momento estaba caliente. Ya estoy cansado de que se hable de mí, ya estoy cansado de que se intente arrastrar mi nombre, ya estoy cansado de que intenten callarme, ya lo han intentado varias veces y no lo van a conseguir. La única manera de conseguirlo, y seguramente está muy mal decirlo, es que esté muerto”, decía.

Además, el empresario quiso desvelar una situación que vivió en la cárcel y que nunca había contado: “Es algo muy raro e insólito. Vinieron a visitarme dos personas y me meten en una sala privada con ellos para decirme que, si quiero llegar a un acuerdo, que no hable, que no diga nada, eso es lo que este Gobierno hace cuando quiere amedrentar a alguien”.

“Ellos se identificaron como policías. Yo estoy seguro de que ni eran policías nacionales, ni eran Guardia Civiles. ¿Qué me queda pensar? Que podían ser del CNI”, aseguraba.

Hablando de su paso por prisión, Aldama recordó sin poder contener las lágrimas un suceso relacionado con su hija y que no podrá perdonar nunca a este gobierno.