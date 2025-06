Con Leire Díez en plató, Risto Mejide le pregunta por los diversos audios y distintas polémicas en las que se ha visto envuelta en las últimas semanas

El plató de 'Todo es mentira' recibe a la protagonista de la actualidad española Leire Díez, conocida por su apodo como la 'fontanera' del PSOE. Tras dar explicaciones en una rueda de prensa en el Hotel Novotel de Madrid, donde tuvo un encontronazo con Víctor de Aldama, la exmilitante del Partido Socialista llega al programa para pronunciarse al respecto y para responder las incógnitas que giran alrededor de sus audios filtrados.

Risto Mejide, presentador y conductor de la entrevista, como periodista busca las contradicciones en el relato de la entrevistada para tratar de arrojar luz al asunto. Por eso, durante su encuentro hace hincapié en la reunión con Hamlyn y en la negociación que se produjo en aquel despacho de abogados, un término que la 'fontanera' del PSOE niega a pesar de que ella misma lo denominó así en los audios.

Risto Mejide señala las contradicciones entre las declaraciones de Leire Díez y el audio filtrado

El presentador le pregunta si durante el encuentro con Alejandro Hamlyn se produjo una negociación, en referencia a la oferta de beneficios judiciales a cambio de información de Antonio Balas, a lo que ella responde con un rotundo no. Sin embargo, Risto Mejide lee textualmente un extracto del audio filtrado de dicho encuentro en el que ella misma denomina ese momento como negociación. Pero Leire Díez continua negando.

"Una cosa es lo que hemos oído y otra cosa es lo que después tú quieres que la gente interprete, pero lo que hemos oído es que tú ofreces sentarle con Fiscalía a cambio de un acuerdo favorable, le dice Javier Pérez Dolset a Alejandro Hamlyn y éste dice que tiene información, que puede ofrecérosla pero que necesita un papelito firmado. Esto es una negociación de aquí a Lima", apunta el presentador. Una declaración a la que la entrevistada reacciona haciendo una pregunta sobre si existe dicho papelito. "No, pero a lo mejor se llegó a un buen acuerdo", señala Risto.

Sin embargo, esa opción no es posible "porque no se podía llegar a un buen acuerdo" porque cuando finalizó la conversación, "todos llegamos a la conclusión de que este tío dice que tiene y no tiene nada". "Eso te lo compro, que al final fuera una negociación fallida, pero es una negociación", apunta el presentador, quien continúa leyendo la transcripción del audio: "Hombre, no me digas que esto no es negociar, traer a la mesa cosas a cambio de otras".

La entrevistada justifica esta lectura diciendo que no fue ella quien habló sobre la abogacía del Estado, pero sí que Javier Pérez Dolset hablaba en plural refiriéndose a él mismo y a ella, según Risto Mejide. "Eso es un enfrentamiento para que me des lo que yo quiero", señala Leire Díez. "Leire, por favor, estás pidiendo información de Balas a cambio de un acuerdo con abogacía del Estado y Fiscalía", insiste el presentador, "¿Por qué necesitas a Balas?".

"A día de hoy el coronel Balas está limpio como una patena porque nadie ha podido demostrar cosas, y eso que hay más de una denuncia, pero nadie ha puesto papeles encima de la mesa. He leído que lo hago para acabar con la OCU: Mentira. Apoyo y reconocimiento absoluto a las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado y lo dejo dicho porque he oído interpretaciones de todo tipo", apunta la exmilitante del PSOE. Pero Risto Mejide asegura que su respuesta no se ajusta con sus declaraciones en el audio, y procede a leer otro extracto.

Risto Mejide a Leire Díez cuando se niega a decir el esqueleto de su libro: "Aprovéchate que hay mucha gente viéndonos"

Risto Mejide se interesa por el libro que supuestamente está escribiendo y por el que ha llevado a cabo las presuntas investigaciones de los audios filtrados. Ella asegura que ya tiene editorial, pero que lo dirá "cuando esté". Eso será en el último trimestre de 2025, apunta, porque no es capaz de sentarse dos horas a escribir después de todo lo sucedido. Lleva muchos meses recopilando información para ponerse con el libro y confiesa tener el esqueleto del mismo. Sin embargo, cuando el presentador le pregunta cuál es dicho esqueleto, ella se niega a decirlo. "Hagamos una campaña del libro, aprovéchate que hay mucha gente viéndonos", señala Risto.

El presentador, incrédulo ante las declaraciones de Leire Díez sobre el voto por correo: "Me extraña"

Según Leire Díez, 'El Confidencial' miente "absolutamente" al publicar que ella manipuló el voto por correo en las últimas elecciones generales. Para que le crean, explica a la audiencia el funcionamiento de este tipo de voto, cuyo "trabajo más intenso tiene que ver con la distribución, una parte que tiene una directora que es espectacular donde recayó todo". Que la entrevistada no estuviese al frente es algo de lo que siente dudad el presentador: "Me extraña" por su publicación en redes sociales auto felicitándose por lo bien que lo había hecho. "¿Por qué no vamos a felicitarnos todos los de la casa?", pregunta.

"Te pido por favor, te estoy preguntándote con muchísimo respeto, te pido que me respetes tú a mi. Si tú te felicitas a ti misma por algo que no has hecho, para empezar te estarías apropiando del trabajo de otros, que me parecería muy feo. Pero encima lo haces público y lo publicas en redes sociales, me extraña mucho".