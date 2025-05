'Todo es mentira' ha conseguido hablar con Javier Pérez Dolset

Javier Pérez Dolset, sobre los que le consideran ''fontanero del PSOE'': ''Es una cortina de humo para que no se sepa la verdad''

'Todo es mentira' ha conseguido hablar, en directo, con uno de los hombres más buscados del momento, Javier Pérez Dolset. Después de que 'El Confidencial' publicase informaciones en las que el empresario señalaba directamente a Pedro Sánchez y a su número tres, Santos Cerdán, y tras ser señalado como uno de los presuntos fontaneros del PSOE, Javier Pérez Dolset se pronuncia en el programa.

''Yo no soy fontanero ni del PSOE ni de nadie. Nunca he trabajado para nadie, nunca he tenido un jefe y no lo voy a tener ahora y mucho menos ser un fontanero de nadie. Solo trabajo para las víctimas de las cloacas del estado'', comienza diciendo Dolset.

Dolset se pronuncia sobre los audios que han salido a la luz y niega que él estuviese interesado en recabar información sobre el jefe de la UCO: ''Cuento cómo ocurre esa reunión. Jacobo es mi abogado, uno de ellos, ese día teníamos una reunión porque era buen día para mi, habían imputado a los policías que hicieron el montaje de mi causa en 2017 y había asuntos internos de la policía (...) Yo llegaba a hablar de eso y había una reunión antes, sale Jacobo y me dice ‘te interesa mucho esta reunión, tienen información de tus temas''.

‘’Teniendo en cuenta que el fiscal al que menciona es Grinda, me interesa mucho. Yo no persigo venganza, perseguimos que se sepa la verdad, lo que ha ocurrido, que se le restaure el honor a todo el mundo y que esto no vuelva a ocurrir’’, afirma el empresario.

‘’Tenemos identificadas 167 operaciones ilegales, todas perfectamente documentadas y algunas, las que están en investigación son las más pequeñas de todas''.