Tras la acusación a Leire Díez de manipular el voto por correo, 'Todo es mentira' busca la respuesta de la mano de un observador electoral

El periódico 'El Confidencial' publicaba que Leire Díez fue una de las personas que estuvo al frente del voto por correo en las pasadas elecciones generales, un hecho que ella misma publicó a través de sus redes sociales cuando terminó su relación laboral con la empresa Correos en marzo de 2024. Esta noticia ha causado un gran revuelo, teniendo en cuenta que en dichas elecciones numerosos ciudadanos se quejaron de no poder ejercer su derecho al voto al haber problemas en la repartición de la documentación.

Por eso, el programa 'Todo es mentira' habla con Rafael López Pintor, catedrático y observador electoral, para que este aclare cuáles son las posibilidades reales para que se pueda dar una manipulación del voto en España.

"Es manipulable si no se dan las condiciones para que no lo sea"

Antes de responder a la pregunta, el catedrático contextualiza pues en el mundo existen alrededor de 200 países donde se realizan elecciones, pero solo en dos docenas de ellos se produce el voto por correo, la mitad de ello son europeos.

Una vez apuntado este dato, Rafael López Pinto asegura que para que el voto sea manipulable "hace falta un sistema de gestión del voto menos rodado y menos hecho que el que existe en España". A excepción de una ocasión en una provincia del norte, el observador electoral no recuerda haber leído, ni escuchado, ningún "escándalo relacionado con el voto por correo en los 50 años de historia de democracia".

Este hecho no quita que el voto por correo no se pueda manipular. "Sí es manipulable si no se dan las condiciones para que no lo sea". Estaría manipulado si se dan dos hechos, o si ocurren a la vez. La primera es cuando "La gestión del voto por correo que corresponde a Correos tendría que no ser profesional y transparente en la medida en la que los actos administrativos lo son. Eso no ha sucedido en España hasta ahora". La segunda ocurriría si "En el acto del recuento del voto, no estuvieran presentes aquellos que se quejan de que su voto fue manipulado, pero en el caso español hasta ahora el nivel de presencia de los competidores políticos es altísimo"