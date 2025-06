Pedro Jiménez 03 JUN 2025 - 18:04h.

Como pudimos ver hace apenas una semana en 'Todo es mentira', cuando Leire Díez ofrecía un presunto acuerdo con el fiscal, el propio Javier Pérez Dolset señaló al respecto en el programa de Cuatro que no fue consciente de que ella estuviera diciendo eso y que, en caso de haberlo sido, "le habría dado una patada por debajo de la mesa". Pues bien, como bien le ha dicho Risto Mejide en su entrevista que ha mantenido con él este martes, tras escuchar una y otra vez el audio, todo parece indicar que "sí que se dio cuenta". Estas palabras del presentador han propiciado el cambio de versión del empresario en el programa, con un Risto sin dar crédito de que en ese momento no lo reconociese.

"Cuenta te diste", subrayaba Risto Mejide. "Sí, no de lo de Dubái, pero lo otro sí", señala, refiriéndose al acuerdo con la Fiscalía y cambiando así de versión. "También te dije lo de las 650 veces. Yo dije que Francisco Martínez había venido a mi casa a pedirme perdón. La primera vez que le vi fue a través de una gurú y hablé con él. Al principio estaba muy preocupado... no te voy a decir que somos amigos pero me parece una buena persona. Si me preguntas, yo le defiendo", subraya.

Dolset desvela que en una de esas reuniones en las que quedaron para hablar de todo, le estaban siguiendo (a Francisco Martínez): "Me dijo: '¿Qué hago?'. Le dije que hacía falta un responsable y me juró que no había sido él. Pero me senté con él a preparar todo". Fue a partir de ese momento cuando Dolset, Leire y más personas han intentado que alguien les reciba para hacer eso sin ningún éxito: "Si hay una persona que no tiene riesgo de fuga en España es Paco. Lleva 20 meses intentando ocultar lo que sabe y nadie lo ha recibido. He utilizado todos los amigos que tengo en todos los partidos políticos y no lo he conseguido".

"Cuando hablas de montar esas reuniones, yo lo digo porque es el procedimiento teórico. Si tienes una información hay que sentarse con la Fiscalía. Y tiene que ser el fiscal asignado al caso. Otra cosa es que te reciban", subraya Dolset en 'Todo es mentira'.

Risto Mejide ha querido dejar claro ante el empresario que en la reunión no dijo nada de lo que acababa de decir, sí que "había que ir bien documentado": "Y segundo, me dijiste en la primera conversación que dijimos que no te acordabas y claro que te diste cuenta. Ahora que sabes que se produjo, ¿qué hace Leire ofreciendo beneficios procesales a Alejandro Hamlyn? ¿con qué poder?".

"Eso ya lo sé, pero te va a contestar Leire Díez y te vas a caer de esa silla. Yo no lo sabía... no sabía el por qué ni qué había detrás... ella sí lo sabe y ya lo contará. Yo ya lo sé, antes no lo sabía y ahora ya lo sé. Leire te lo contará con la documentación en mano. Y te digo una cosa: la UCO no tiene nada que ver. Ya lo verás con la documentación", ha contestado Javier Pérez Dolset.