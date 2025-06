Leire Díez se sienta en 'Todo es mentira' para pronunciarse sobre todas las polémicas en las que se ha visto envuelta durante los últimos días

Risto Mejide, contundente con Leire Díez, presunta 'fontanera' del PSOE, en su entrevista: "Esto es una negociación de aquí a Lima"

Compartir







Leire Díez comparecía durante la mañana de este miércoles en una rueda de prensa para dar su versión sobre los audios revelados y afirmaba no ser "ni fontanera, ni cobarde", además de confirmar que solicitó la baja voluntaria del PSOE. Tras su comparecencia, se ha generado una gran polémica después de que Víctor de Aldama se acercase para encararse con ella mientras el comisionista afirmase que: "Está mintiendo a todos los españoles a Ábalos lo expulsaron del partido y a esta señora le abren un expediente, es una sinvergüenza".

Por primera vez, Leire Díez se ha sentado en directo en el plató de 'Todo es mentira' junto a Risto Mejide para contestar a todas las preguntas sobre lo ocurrido durante los últimos días.

En cuanto a por qué Víctor de Aldama dice que Leire le ha amenazado, ella se ha pronunciado al respecto: ''Es una pregunta excelente para que le hagáis, estoy desenado saberlo, de verdad'', y niega haber amenazado nunca al comisionista: ''A Aldama no le conozco, es la primera vez que le he visto en mi vida''.

Leire se defiende y continúa afirmando que ''no conoce a Aldama'': ''Yo a Aldama no le he visto, no he hablado de él más allá de lo que tenía que investigar. No he amenazado a Aldama en mi vida. Con el sainete que llevamos, si yo hubiese dicho cualquier otra cosa, ya hubiera salido, ha servido para todo y con todo. Yo a Aldama no le he amenazado, pero él sí me ha amenazado ahí''.

''Si no llega a estar Javier a separarlo no sé qué pasa ahí porque hubo un momento que le tuve encima, encima es encima'', añade Leire Díez sobre que Javier Pérez Dolset le quitase a Víctor de Aldama de encima tras la rueda de prensa, y pide, que si ha amenazado al comisionista ''que lo muestre'': A poder ser sin mentir, sin manipular, información pero que lo muestre''.

Por otro lado, Risto Mejide ha querido saber cuándo se produjo la famosa reunión: ''Creo que es febrero, no marzo, marzo de este año. A esa reunión yo fui con Javier porque había recibido un documento de un tema de los suyos y nos fuimos a ver a Jacobo, llevábamos un rato esperando cuando Jacobo nos dijo 'entrad que esto os puede interesar'', y niega que fuese ''una negociación''.

Risto Mejide señala las incongruencias entre las declaraciones de Leire Díez y el audio

El presentador le pregunta sobre el encuentro con Alejandro Hamlyn y quiere saber si se produjo una negociación, en referencia a la oferta de beneficios judiciales a cambio de información de Antonio Balas, algo que ella niega por completo. Pero Risto Mejide lee textualmente un extracto del audio filtrado en el que ella misma denomina ese momento como negociación.

Leire Díez: ''He visto a Ábalos y he visto a Koldo una vez en el despacho de su abogado''

Una de las polémicas a la que se ha enfrentado es a la de la supuesta reunión que tuvo con José Luis Ábalos y con Koldo García, reunión que ella ha negado en todo momento, pero que 'El Español' ha continuado afirmando.

Víctor de Aldama se enfrenta a ella a Leire Díez tras su rueda de prensa

Al finalizar la rueda de prensa de Leire Díez, Víctor de Aldama se ha encarado con ella: "Dice que está realizando un trabajo de investigación y me amenaza a mí de muerte. Que dé la cara", ha afirmado Aldama ante un gran revuelo de medios.