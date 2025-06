Leire Díez siempre había negado haber coincidido con Ábalos y Koldo

Leire Díez se ha sentado, por primera vez, en directo en el plató de 'Todo es mentira' para contestar a todas las preguntas sobre lo ocurrido durante los últimos días. Una de las polémicas a la que se ha enfrentado es a la de la supuesta reunión que tuvo con José Luis Ábalos y con Koldo García, reunión que ella ha negado en todo momento, pero que 'El Español' ha continuado afirmando.

''He visto a Ábalos, y he visto a Koldo, una vez, en el despacho de su abogado. Yo estuve hablando con su abogado largo y tendido porque había informaciones que me interesaban para la investigación que estoy llevando a cabo'', comienza explicando Leire Díez a Risto Mejide.

Leire explica que no entiende las facilidades que ha tenido Aldama tras salir de prisión: ''Me llamó mucho e la atención cuando Aldama fue puesto en libertad diciendo que iba a aportar no sé cuántas cosas, todas las facilidades que se le han dado a Aldama, pero todas las privaciones que se les han dado al resto. A Aldama se le ha devuelto el teléfono y creo que el ordenador. A Koldo no le han devuelto ni la copia del clonado del teléfono''.

''Hay otros acusados de hidrocarburos que para mi no deberían estar en esa causa porque en apariencia lo que se ve no se parece nada a lo de Aldama y a mi me llama mucho la atención como para unos hay tanto y para otros tan poco. Como periodista que se ha leído todos los informes a mi me llamaba la atención y por eso pregunté'', revela Leire.

Pero continúa negando que tenga algo que ver con Koldo García y José Luis Ábalos: ''Yo no había coincidido con Koldo en mi vida, nunca jamás. Con Ábalos claro que he coincidido, pero no estoy ayudándole con ninguna cosa porque no hay nada en lo que pueda ayudar. Si yo supiera que es víctima de algo que es igual de ilegal que otras víctimas ¿por qué no? Estoy orgullosa de haber ayudado a víctimas y esto no me lo quita nadie. Víctimas hay de todos tipos, no solo del PSOE, yo me he reunido con gente del PP, he escuchado las historias y a mi me ha dejado perpleja porque la injusticia aquí...''.