Exclusiva | Leire Díez niega haberse reunido con José Luis Ábalos y Koldo García

Leire Díez se pone en contacto con 'TEM' y niega las informaciones de 'El Español'

Exclusiva | Leire Díez niega que ella propusiera la reunión con el comandante de la UCO: ''Él estaba interesado''

En mitad de toda la polémica que tiene en el centro de la diana a Leire Díez, 'Todo es mentira' ha conectado en directo con Jorge Calabrés, de 'El Español', después de haber publicado que la ex directora de Filatelia y Relaciones Institucionales de Correos y militante socialista, ofreció a varios medios un vídeo de carácter sexual del fiscal anticorrupción José Grinda, incluido al propio medio.

Además, Calabrés afirma que sí que existió una reunión entre Leire Díez, Koldo García y José Luis Ábalos, pero tras salir a la luz la información, Leire Díez se ha puesto en contacto con 'Todo es mentira' para desmentir dichas informaciones y Fabián Pérez, redactor y colaborador del programa, cuenta, en exclusiva, todo lo que ha dicho: ''No existe ninguna reunión con José Luis Ábalos y Koldo García. No he trabajado para el exministro nunca''.

Respecto al tema del vídeo sexual, Leire también se ha pronunciado: ''Lo del vídeo sexual es una p*** locura de 'El Español'. Un desquicio. Grinda nunca ha tenido un problema de chantaje sexual. Yo he estado reunida con 'El Español' tres veces. La última, por Villarejo. Pedro J. estaba interesado en temas de Villarejo''.

Además, Risto Mejide afirma que Leire ha enviado un pantallazo al programa, que no se puede emitir, pero el presentador lee lo que aparece en el pantallazo: ''Es una conversación con Pedro J Ramírez en la que después de felicitarle el 2024, en septiembre Predo J le contesta y dice... hasta ahí puedo leer. Si ellos no hablan, yo que voy a hablar''. Pero, acto seguido Risto lee el contenido: ''Pedro J Ramírez le dice a Leire Díez 'Hola, Leire, ahora veo el sentido de tu felicitación de año nuevo. Sé que te ha llamado una tercera persona, sería estupendo si pudiéramos vernos un rato en el periódico. Me acuerdo mucho de tu entusiasmo por aclarar asuntos oscuros''.

Jorge Calabrés, de 'El Español', desmiente a Leire Díez

Jorge Calabrés, de 'El Español', afirma que Leire Díez ofreció a varios medios un vídeo de carácter sexual de José Grinda, y también confirma que sí que tuvo una reunión con José Luis Ábalos y Koldo García.

''Nosotros nos enteramos de que Leire Díez está montando una asociación de afectados por Villarejo y nos interesamos por conocer qué va a hacer esa asociación, qué es esa asociación de afectados de Villarejo. Nos ponemos en contacto, está reticente, pero cuando hablamos con una persona destacada del PSOE consigue que Leire se reúna con nosotros'', explica el periodista.

Y continúa: ''En un momento de la dice 'tengo un vídeo de José Grinda, os lo voy a pasar, os lo envió ahora mismo' se dice que no, que nosotros un vídeo no, y muestra unas imágenes de un vídeo sexual de José Grinda, nosotros descartamos cualquier publicación de ese vídeo ante la gravedad de lo que estaba mostrando. En el vídeo que se mostró no se puede identificar cien por cien que sea José Grinda''.