Zaida Cantera, exdiputada del PSOE, confirma haber coincidido con Leire Díez "en varios actos en Ferraz"

Tras analizar el audio de más de 50 minutos, 'Todo es mentira' extrae una parte donde se revela el nombre de dos importantes políticos

Una vez obtenidas las versiones de Jacobo Teijelo y Leire Díez en 'Todo es mentira' sobre el motivo de la reunión de ellos con el empresario Alejandro Hamlyn, el programa analiza los más de 50 minutos de grabación de dicho encuentro de los que se han sacado a la luz dos partes para analizarlos al completo y revelar ciertos aspectos importantes tratados en la conversación.

En primer lugar, se escucha a Leire Díez apelando a una coordinación y a quién debe llevar la voz cantante una vez concluida la reunión que se ha filtrado. En el audio también se hace alusión a dos políticos muy importantes de talla nacional y autonómica, a los posibles nexos de alguno de los intervinientes en la reunión con estos políticos y, por último, a Hamlyn mencionando a Víctor de Aldama.

Dos políticos procedentes del PNV, mencionados en la conversación

Tal y como anunciaba Fabián Pérez, reportero de 'Todo es mentira', en el audio se aprecia como Leire Díez da especial importancia a la colaboración: "Escúchame una cosa, porque como aquí hay tanta 'economía colaborativa' de tanta gente fastidiada, igual ya hay cosas por otro lado, ¿sabes? Entonces de lo que se trata, tampoco es de que todo el mundo haga todo, sino de que todo el mundo complemente lo que ya tiene otra gente. No hay que volvernos locos. Y además es una cosa que es fundamental y se llama coordinación. Hoy estamos teniendo esta reunión pero a partir de aquí coordina Jacobo todo porque no tiene ningún sentido que todos saquemos las mismas cosas".

Una vez aclarada la importancia del trabajo en equipo, Leire Díez procede a pasar al siguiente punto de la reunión. Sin embargo, Hamlyn le interrumpe para interesarse por su relación con alguien: "¿Con Andoni Ortúzar tienes amistad?". Ella responde que sí, pero hace una puntualización: "Tarde vas, ahora que va a cambiar a Aitor". Una información que al empresario le "da igual", porque si él le llama y le dice "Álex, pa'lante" pues él asegura que va "pa'lante".

"No me compares con ese cateto"

En otra parte de la conversación, en este caso entre Hamlyn y Javier Pérez Dolset, se escucha cómo el empresario pide que no se le compare con Aldama, refiriéndose a él despectivamente: "No me compares con ese cateto, perdona. Aldama me hace a mí los recados. Él es un chorizo y yo no".