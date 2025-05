A pesar de que el PSOE niega conocer a Leire Díez, Zaida Cantera asegura haber coincidido con la militante en varios mítines

Jacobo Teijelo, abogado presente en la reunión entre Leire Díez y Alejandro Hamlyn, aclara el motivo del encuentro: "No es el que están diciendo"

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha negado en un acto público conocer a la militante del PSOE que ha ofrecido beneficios judiciales a un empresario a cambio de información comprometedora del jefe del departamento económico la UCO, Antonio Balas.

Sin embargo, a través de la investigación de 'Todo es mentira', el programa ha descubierto que varias personas relevantes del Partido Socialista Obrero Español siguen en redes sociales a Leire Díez. Algunos de los nombres son: José Luis Ábalos, Óscar Puente, Pedro Sánchez e incluso la colaboradora y exdiputada del partido Zaida Cantera.

Al estar presente en la mesa, Risto Mejide no ha dudado en preguntarle qué relación mantuvieron como para seguirse mutuamente en 'X' y de qué se conocían.

¿De qué conoce Zaida Cantera a Leire Díez?

Cuando el equipo le pregunta sobre esta amistad en redes sociales, la colaboradora responde: "¿Yo he negado algo? Yo he reconocido que conozco a esta persona y he coincidido en muchos mítines y en actos que se han celebrado en Ferraz".

El presentador se cuestiona si ella sigue a todas las personas que se encuentra y, aunque su respuesta es negativa, Zaida Cantera asegura que es porque es una persona a la que ha visto continuamente en estos eventos. Es más, confiesa haber hablado con ella en alguna ocasión: "Recuerdo una interacción con ella en un mitin de recién llegada y poco más".

De hecho, fue la propia Leire Díez quien le pidió a la exdiputada que le siguiera en esta red social, pero este hecho sucedió al tiempo de haberse encontrado.

Tras mostrar diversas fotografías de Leire Díez con personalidades del Gobierno, Risto Mejide encuentra un parecido: "Es como un pequeño Nicolás dentro del PSOE".