Tras la entrevista en exclusiva de Claudia Montes en 'Todo es mentira' en la que afirmó que Koldo García se sobrepasaba con ella, el programa se hace con un pantallazo que confirmaría su insistencia

Susana Díaz, tajante con la confesión de Claudia Montes sobre Ábalos y Koldo en 'Todo es mentira': "Me parece infame, indignante y vergonzoso"

Tal y como Claudia Montes, conocida como Miss Asturias, confesó en exclusiva en en una llamada en ‘Todo es mentira’, Koldo García se “sobrepasó” con ella cuando estuvo trabajando para una empresa subcontratada por el ministerio. Su insistencia era tal que la misma aseguraba que el exasesor de Ábalos llegaba a llamarla decenas de veces al día.

En el programa también afirmó, según señala Risto Mejide, que tuvo que inventarse que le gustaba José Luis Ábalos para que Koldo dejase de llamarle. ‘Todo es mentira’ consigue en exclusiva un pantallazo que demuestra la veracidad de dichas llamadas.

La prueba de la insistencia de Koldo García

El presentador del programa afirma que Miss Asturias "se quejaba de que esta información se quedara fuera del informe de la UCO porque dice que esa información sí es relevante para el caso". Por eso, en 'Todo es mentira' han accedido a un pantallazo que demostraría esas insistentes llamadas. La captura es del teléfono de Claudia Montes del 11 de enero de 2021 y en ella se puede ver como solamente en esa jornada recibió 19 videollamadas y tres llamadas perdidas del exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García.

¿Esta información es importante para el caso?

Para Emilio Delgado, colaborador del programa, sí que es relevante. "Me parece nauseabundo", asegura. A Risto Mejide también se lo parece porque "¿a qué tipo de coacciones se ha visto sometida ella para obtener ese trabajo?". Antonio Naranjo, por su parte, considera que este hecho muestra una "táctica mafiosa de coger a una persona en una situación desesperada que solo quiere llegar a final de mes y alimentar a sus hijos y decirle 'Te vamos a ayudar. Eso sí, el precio que te vamos a poner nos lo vamos a cobrar desde el día siguiente'".

La petición de Risto Mejide a Koldo García

Risto Mejide se pone serio y mira a cámara para hacer una petición. Tras intentar ponerse en contacto con Koldo García durante varios días, pues el exasesor de Ábalos ya accedió con anterioridad a hacer una entrevista en 'Todo es mentira', el presentador asegura que en esta ocasión "no ha habido manera".

"Koldo García, sabemos que ves este programa, que te informas a través de 'Todo es mentira' y que sigues este tema, creemos sinceramente que todo esto merece una explicación. Ya no es un tema de lo que salga o no salga en el informe de la UCO, si no que hablamos de todo lo que nos ha dicho en directo Claudia Montes y lo que acabamos de mostrar también. Nos gustaría saber la versión de Koldo, si es que la hay", pide Risto Mejide.