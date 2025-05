Pedro Jiménez 21 MAY 2025 - 19:21h.

'Todo es mentira' se ha puesto en contacto con Claudia Montes, la Miss Asturias 2017 en categoría de más de 30 años que ha declarado ante el Tribunal Supremo como testigo por el caso Koldo. Pues bien, la testigo ha decidido hablar con el programa de Cuatro: "Estoy bastante mal", comenzaba diciendo ante un Risto que no tardaba en preguntarle "qué se está contando que no es cierto": "Si comparáis los periódicos, no dicen lo mismo todos de ellos".

"La primera mentira es que se ha dicho que no llegué a declarar puntual porque me dio una crisis de pánico. No me dio a mí, le dio a mi hijo. El juzgado y el juez estaban informados, por eso no entiendo que se diga una mentira así de grande, porque eso se puede comprobar tanto con la funcionario como con el juez", ha asegurado una Claudia Montes con la voz muy seria y, en ocasiones, entrecortada. A su vez, Montes ha querido dejar claro que en un momento dado, "sí pidió ayuda para pedir trabajo": "Se me proporcionó unas empresas para meter el CV. Yo siempre he dicho que se me llamó a través de InfoJobs, pero no sé si detrás de eso están ellos".

Risto Mejide le ha preguntado a Claudia Montes cómo conoció a Ábalos y esta daba todo tipo de detalles: "En un acto de Asturias. Nos hicimos fotos y luego le hablé por Instagram. Fue muy afable y simpático conmigo. Me empezó a seguir y me permití el atrevimiento de hablarle. Le conté una situación personal mía, que necesitaba trabajo sí o sí. Él me dijo que en lo que pudiera ayudarme lo haría. Me pasó el contacto de Koldo y este se puso en contacto conmigo. Y me dijo que había una empresa que buscaba trabajadores. Fue ahí cuando eché mi CV. Pero no se lo envié a Koldo. Hubo una llamada en donde Koldo me preguntó por mis estudios y trabajos anteriores y me pidió fotos para el Currículum".

"La mujer de Koldo editó mi currículum"

"Quien editó mi currículum es Patricia, la mujer de Koldo. Estoy cansada de escuchar que yo falsifiqué mi currículum", subrayaba Claudia Montes. Risto Mejide le preguntaba por qué Koldo movió su CV si ella podía hacerlo de primera mano: "Yo no sé si ellos por detrás intermediaron para que a mí me cogieran". En cuanto a las entrevistas, la Miss Asturias asegura que la primera fue por teléfono y la segunda ya en Asturias: "Les encajé perfectamente para el proyecto que querían hacer y luego me estuvieron formando para el cargo. El primero de encargada de establecimiento y luego me subieron a supervisora. He trabajado muchísimas horas, lo puedo demostrar".

¿Qué relación tenía con Ábalos y Koldo?

Según Europa Press, a Claudia Montes se le asignó un puesto sin ordenador y frente a la pared: "Así es. Cogía libros para leer. Había una guerra entre dos directores... uno me quería en una oficina y otro en otra oficina. Y al final me tuve que quedar ahí". Sobre si en algún momento se puso José Luis Ábalos en contacto con ella tras conseguir el puesto, Claudia Montes cuenta que fue ella quien se lo contó. Además, niega tener una relación sentimental con el exministro de Transportes. No obstante, con Koldo asegura que este "se empezó a sobrepasar": "No me gustaría hablar esto, es algo que tenía muy apartado".

En conclusión, Claudia Montes considera que consiguió el trabajo de manera lícita: "Quiero creer que a mí se me valoraba y que se me cogió por mí. Me despidieron cuatro días después de hacerme fija. Si tuviera enchufe no lo habrían hecho". "He tenido que cambiar tres veces de móvil por el acoso de la prensa", concluía.