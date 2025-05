El presidente de Aena y el delegado de Políticas Sociales del Ayuntamiento se tachan mutuamente como responsables de la situación de Barajas

La situación en Barajas es límite: más de 400 personas duermen cada noche en el suelo de la terminal cuatro del aeropuerto de Madrid. Mientras, el Gobierno de España y las autoridades de la Comunidad de Madrid se enfrentan por ver quién de los dos es el responsable que debe tomar las medidas pertinentes para solucionar esta crisis. Además, el alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida pide a la empresa Aena que actúe, mientras éste asegura que es competencia del Ayuntamiento.

En 'Todo es mentira', reciben a Maurici Lucena, presidente de Aena, y a José Fernández, delegado del Área de Gobierno de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid para tratar de aclarar a quién compete la responsabilidad de solucionar esta compleja situación, protagonizando ambos un intercambio de reproches a través de sus conexiones alternas en el programa.

Maurici Lucena señala al responsable último de la situación en Barajas

Siguiendo la Ley 12/2022, Maurici Lucena señala como responsable último de la situación límite en Barajas al alcalde de Madrid: "Él sabe lo que dice la Ley, sabe que en toda España la atención primaria social es de los ayuntamientos y si dijera lo contrario hubiera suspendido la oposición en la que obtuvo su plaza como alto funcionario y como abogado del Estado".

El presidente de Aena se siente "muy disgustado" porque "nunca había visto que el municipio con el ayuntamiento más grande de España produjera un boquete en el Estado de Derecho por su negativa a ocupar las competencias que administrativa y políticamente tiene la obligación de cumplir" sobre todo porque "afecta a un colectivo muy vulnerable", señala.

Según apunta, Aena es "responsable del transporte de los pasajeros en sus infraestructuras" mientras que "los poderos públicos tienen asignadas distintas competencias como los servicios sociales". Por lo tanto, Aena puede ayudar a elaborar ese censo que pide Almeida pero "no tiene empleados que son trabajadores sociales, eso es responsabilidad del Ayuntamiento".

"Pienso es que esto se le ha hecho bola como consecuencia de la falta de capacidad de gestión o porque como es complejo el tema prefiere no abordarlo y se lo quita de encima esta manera un poco penosa", confiesa Lucena.

Mientras se toman medidas, Aena va a tratar de que la situación no empeore instalando "controles de acceso que van a permitir únicamente el acceso a los terminales de pasajeros, acompañantes y trabajadores".

En cuanto a su próxima reunión con el alcalde de Madrid, para la cual todavía no hay fecha ante la inexistente respuesta a su carta, el presidente Lucena lo toma como "un primer paso de una corrección de la orientación de su no voluntad de abordar este problema" porque "su responsabilidad es inequívoca aquí y en cualquier municipio de España".

José Fernández contradice el alegato del presidente de Aena

Al delegado del Área de Gobierno de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid le hace "mucha gracia" que un miembro de Aena "nombrado por Pedro Sánchez no ha hecho nada" en cuanto a la situación límite en el aeropuerto de Barajas y contradice la alusión a la Ley 12/2022 que ha hecho el mismo: "Hay que leerse todos los artículos. Se le ha olvidado, seguramente sin mala fe, el artículo cuatro y cinco que dice que la intervención social es voluntaria. Es decir, si esas personas no quieren, no van a salir de ahí".

Maurici Lucena estalla al escuchar la intervención de José Fernández

Tras escuchar la intervención del delegado del Área de Gobierno de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid en 'Todo es mentira', Maurici Lucena pide paso para dar su tajante opinión al respecto: "La pobreza argumental a mí me produce sonrojo y escalofríos".