El tema de actualidad que abre el programa de 'Todo es mentira' no podría ser otro que la decisión del Gobierno de España de rescindir el contrato de compra de munición a Israel. Una determinación que ha llevado a los colaboradores a debatir nuevamente sobre el conflicto entre Israel y Gaza.

Es el ex eurodiputado del Partido Popular, José María Margallo, quien hace un inciso para desmentir siguiendo la propia definición de la Convención de Ginebra el término más empleado para definir la actuación israelí sobre Palestina: un genocidio.

¿Por qué el conflicto de Israel y Palestina no es un genocidio?

A Marta Flich le llama la atención que el colaborador corrija cuando se utiliza la palabra genocidio para definir lo que está haciendo Israel con Palestina. "La palabra genocidio está definida en el artículo dos de la Convención de Ginebra como delitos perpetrados con la intención de eliminar un grupo étnico racional o religioso y es obvio que Israel no ha eliminado a los 2.000.000 de palestinos que viven en Israel, ni quieren eliminar a los que viven en Cisjordania", explica José María Margallo.

Atendiendo a esta definición no se debería emplear este concepto según el ex eurodiputado, pero eso no significa que "haya cometido delitos de deshumanidad, eso lo puedo aceptar". "Otra cosa es que la violencia que está siendo sea integral, pero no es un genocidio", puntualiza José María Margallo.

Además, para el ex eurodiputado, apuntar constantemente a Israel es "algo que se está diciendo con una enorme ligereza" puesto que "ni en la Convención de Ginebra, ni en el estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional encargada de juzgar esos crímenes contra la humanidad, se puede juzgar a los Estados, se juzga a personas concretas. Por lo que esa no es la solución".

En resumen, "no hay genocidio y en el supuesto de que hubiese genocidio se podría juzgar, como hay acusaciones por parte de Sudáfrica respecto al primer ministro y a su ministro de Defensa, pero no al estado de Israel como tal", comenta.

El pequeño rifirrafe entre Marta Flich y José María Margallo

El ex eurodiputado quiere saber si se ha entendido su explicación, a lo que la presentadora responde: "Sí, sí. Es tu opinión". Una afirmación que corrige tajantemente Margallo: "No, mi opinión no. Es el artículo dos de la Convención de Ginebra". "Bien, bien, que te has explicado perfectamente", insiste Marta Flich.

"Ah, bueno. No es mi opinión que se me ha ocurrido después de tomar café", señala el ex eurodiputado. "Ha quedado clarísimo lo que piensas y lo que dices. ¿Qué estoy diciendo?", se justifica la presentadora.