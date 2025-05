Pedro Jiménez 19 MAY 2025 - 17:05h.

Una empresa de aceites israelí patrocina Eurovisión desde 2020, ¿cuánto poder tiene sobre el festival? Preguntamos a una experta en 'TEM'

"Nadie se atreve a excluir a Israel de esta participación, como si se hizo con Rusia...": Irene Benedicto, periodista de 'El Periódico'

Risto Mejide confiesa qué colaborador de 'Todo es mentira' es el candidato perfecto para ganar Eurovisión: "Yo decido y le envío a él"

Compartir







Eurovisión contaba con dos patrocinadores, como bien pudimos ver en cada pausa del concurso televisivo: Booking.es y Moroccanoil. El primero, a todo el mundo nos sonaba. Pero el segundo, quizás te preguntabas de dónde venía. Pues bien, en 'Todo es mentira' hemos sabido que se trata de, ni más ni menos que de una empresa multimillonaria de aceites israelí que patrocina Eurovisión desde 2020, algo que ha sido objeto de críticas por parte de activistas y organizaciones, que consideran que su participación en el festival contribuyen al blanqueamiento de Israel.

Y es que, como bien ha dicho Irene Benedicto, periodista de 'El Periódico', en el programa de Cuatro presentado por Risto Mejide, esta empresa es "el logo que hemos visto hasta la saciedad al final de cada actuación de cada artista y en todas las fases del festival. Tiene una importancia casi al mismo nivel que el propio logo de Eurovisión. Es el patrocinador principal".

En cuanto a si puede influir en los resultados finales del festival, Benedicto informa que se trata de una empresa que utiliza unos aceites típicamente marroquís: "El pacto que llegó al festival con esta empresa es que es el producto que utiliza para peinar y maquillar a cada artista en todas las fases del festival".

Pero lejos de eso, como bien señala la periodista, no es solo un encargo del producto por parte de dicha empresa, sino también un "posicionamiento de marca": "Estamos viendo que hay un secretismo, quizá por el nombre. El 80% de la producción de este aceite viene de Israel, incluso en zonas ocupadas, según dicen. Aunque esto no se puede saber... el secretismo llega hasta tal punto que no dicen dónde están las plantas de producción de donde viene el aceite, entre otras cosas para evitar que se saboteen".

PUEDE INTERESARTE Las pruebas que demuestran que Frank Cuesta usaba imágenes robadas para ilustrar sus rescates

Una marca reconocida a nivel internacional

"Estamos hablando de una marca tan elitista que ha peinado en las mayores pasarelas internacionales. Aunque no nos suene tanto, es una marca de las primeras del mundo en este sector. Nadie se atreve a excluir a Israel de esta participación, como si se hizo con Rusia, no por lo mismo pero sí por algo similar", ha comentado la periodista de 'El Periódico'.

Risto Mejide le ha preguntado a la periodista si se sabe cuánto dinero ha otorgado Moroccanoil a la organización del festival, a lo que Irene Benedicto revela que se trata de "algo secreto": "A nivel de datos, lo que sí sabemos es que es una empresa que factura unos 60 millones de dólares anules, está en 70 países. No vende en tiendas físicas. Pero eso no se sabe...".