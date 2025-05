La expresidenta de la Comunidad de Madrid se molesta con la afirmación de Zaida Cantera sobre el rey Juan Carlos I

Risto Mejide expone ante Esperanza Aguirre su cambio de opinión sobre los manifestantes indignados: "Si están en tu despacho mal, si están en Colón bien"

El plantón del rey Juan Carlos I a Miguel Ángel Revilla en su conciliación es uno de los primeros temas comentados en la mesa de actualidad de 'Todo es mentira'. La exdiputada del PSOE, Zaida Cantera, para mostrar su opinión al respecto y hace una afirmación genérica sobre lo que piensan todos los españoles acerca del rey emérito.

Una afirmación que a la expresidenta de la Comunidad de Madrid no le ha sentado nada bien. Esperanza Aguirre, lejos de dejar pasar su comentario, sale en defensa del rey Juan Carlos I contradiciendo a la exdiputada.

La afirmación de Zaida Cantera sobre el rey emérito

La exdiputada del PSOE considera que si caso del rey Juan Carlos I y Miguel Ángel Revilla llegase a juicio, aunque no lo parezca, podría jugar en contra del rey emérito ya que "Revilla y su abogado pueden sacar un tándem de cuestiones a las que tendrá que hacer frente en los juzgados porque lo que no podemos pretender es que se deje indefenso a Revilla ante unas declaraciones que está haciendo que pueden ser graves, pero pueden tener un trasfondo". Por lo que, si esta causa continuase, supondría "un flaco favor al rey, a la Casa Real y muy flaco favor a España", asegura Zaida Cantera.

Sin embargo, esto no significa que las acusaciones que haya hecho Revilla sobre él no tengan que ser demostradas, a pesar de "la opinión que tengamos todos realmente del comportamiento del rey emérito". Una afirmación que ha llamado la atención de Esperanza Aguirre, quien no ha tardado en saltar en defensa del rey Juan Carlos I.

Esperanza Aguirre salta en defensa del rey Juan Carlos I

La expresidenta de la Comunidad de Madrid interrumpe a Marta Flich para dar su opinión al respecto: "Perdona, eso de que todos tenemos una opinión pésima del rey emérito, pues no. Él ha hecho por España lo más importante de todo", señala.

Zaida Cantera se queda perpleja ante su respuesta: "Estás poniendo palabras en mi boca que yo no he dicho". Sin embargo, Esperanza Aguirre está haciendo referencia a la supuesta opinión que todos tenemos sobre el rey Juan Carlos. "Entonces yo te digo que no es verdad, no todos tenemos esa opinión. Desde luego yo y millones de españoles opinamos que gracias al rey emérito que tenía todos los poderes de la dictadura heredados, todos se los ha dado al pueblo español", apunta.

Sin embargo, la expresidenta hace una afirmación que, en esta ocasión, llama la atención de Marta Flich: "Habrá hecho luego, como hemos hecho todos cosas que no estaban tan bien". "¿Todos?", saltaba la presentadora. Sin embargo, ella se refería a cosas más leves.

En cualquier caso, para la colaboradora pesa más en la balanza "todo el bien que ha hecho a España" que "los errores que ha podido cometer".