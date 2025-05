Miguel Salazar Madrid, 15 MAY 2025 - 18:39h.

'Todo es mentira' ha conectado en directo con Emilio Cortés, abogado del hermano de Pedro Sánchez

El hermano de Sánchez asegura que "no enchufó" a un exasesor de Moncloa en la Diputación de Badajoz

Emilio Cortés, abogado del David Sánchez -hermano del presidente del gobienro-, acoge con "satisfacción la solicitud de la Fiscalía de Badajoz, que pide que se archive el caso por el que está siendo investigado su cliente tras demostrar que no hay "indicios racionales de criminalidad".

Al hermano de Pedro Sánchez se le investiga por un presunto delito de tráfico de influencias, prevaricación y nombramiento ilegal. Cortés ha entrado en directo en 'Todo es mentira' y ha compartido cómo está la situación judicial en los últimos instantes en torno al caso. "No nos han pasado demasiadas cosas buenas en el procedimiento pero supongo que tendrá un gran impacto en la causa", expone sobre esa decisión de la institución pacense.

Emilio Cortés tiene claro que desde el minuto uno no debería haberse iniciado el procedimiento. "No se puede presentar una denuncia con recortes de periódicos, ni se puede dedir que este señor se ha enriquecido y hacer el soberano ridículo a la primera de cambio", explica. El abogado de David Sánchez detalla otra contradicción más. "Ni se puede decir este señor ha defraudado a Hacienda y resulta que en el auto que culmina el procedimiento esto se toca como una cosa neutra al final", asegura.

Factores "irreales" para iniciar la denuncia, según el abogado

Además, detalla que los factores de la denuncia "son irreales" y que en el recurso presentado han demostrado el interés por "contaminar" los motivos por los que se inició un procedimiento contra David Sánchez. Opina también sobre el impacto que ha tenido en las últimas horas la noticia de la solicitud de la Fiscalía de Badajoz, después de que hace tan solo unas semanas la jueza que instruye el caso propusiese sentar en el banquillo al hermano del presidente del Ejecutivo.

"En determinados medios se ha notado que este tema no lo han sacado muy amplificado porque no era lo que se quería", comenta. Emilio Cortés cree que el origen de todo el caso se sustenta en un interés por "conectar otras tramas de Madrid". "Resulta que algunas empresas de la trama Koldo tenían sede en Elvas y se ponía entre interrogantes. En un estado de derecho no se puede admitir una denuncia de este tipo con la casualidad", subraya el abogado. de David Sánchez.