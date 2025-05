Miguel Salazar Madrid, 15 MAY 2025 - 17:27h.

La Fiscalía Anticorrupción no plantea de momento devolverle a Koldo García, principal implicado en la trama que lleva su nombre y que salpicaría a las altas esferas gubernamentales, los discos duros que le fueron incautados. Así lo han anunciado a través de un escrito con el que pretenden proteger a toda cosa la investigación del caso de corrupción.

Recordemos que la Guardia Civil le incautó a Koldo, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, todo el material clave durante los registros que le hicieron en febrero de 2024. En 'Todo es mentira' hemos podido hablar con personas cercanas a Koldo para conocer de primera mano su reacción a la decisión de Anticorrupción.

Aseguran que desconocían por completo dicha medida. Es más, reconocen que han tenido constancia de la misma a través de nuestro programa. Puedes ver la respuesta del entorno en el vídeo superior a este artículo.

"No sé si esa información la tienen terceras personas", dice sobre los discos duros incautados

"No sabía nada de esa decisión, hoy es festivo en Madrid y mi abogado está descansando, pero ya me dará conocimiento. No me voy a pronunciar hasta entonces", dice una fuente próxima al exasesor de Ábalos en su nombre.

En un momento donde el gobierno está en el ojo del huracán por las filtraciones de mensajes entre Ábalos y Sánchez donde el presidente descalificaría a varios de sus ministros -según la investigación publicada por el periódico 'El Mundo-, la Unidad Central Operativa continúa desgranando todo el material incautado. Según explican desde el entorno de Koldo al programa, no existirían más copias que la incautada en los registros.

"No habría copia, solo existe esa, y no sé si esa información la tienen terceras personas. No voy a hablar de terceras personas", afirman a 'Todo es mentira'.