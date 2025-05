Pedro Jiménez 14 MAY 2025 - 18:10h.

José Luis Ábalos, exministro de Transportes, mantiene que él no ha filtrado los mensajes de whatsapp con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Unos mensajes que están publicando estos días muchos medios de comunicación, en especial el diario El Mundo. Pero, según hemos podido saber desde el programa de Cuatro, sí reconoce que consintió la filtración de los mensajes del año 2023. Así lo ha contado Fabián Pérez en 'Todo es mentira'. "Alguien de El Mundo contactó con él y él reconoció los mensajes como suyos y dio su consentimiento de una manera más o menos explícita", ha señalado Fabián Pérez en 'Todo es mentira'.

"Él (José Luis Ábalos) reconoce que que se publiquen los mensajes de 2023 le beneficia en su defensa", ha añadido el periodista del programa de Cuatro. Además, recuerda a todos y todas que "todos los mensajes filtrados salvo uno, el 'he echado de menos trabajar contigo', no son de 2023". Esto se traduce en que el exministro de Transportes da el visto bueno a que se publique ese mensaje, "pero no dice haber consentido que se publicasen el resto de mensajes".

Dos personas con las que tiene "buena relación" tienen los mensajes

Y es que según hemos podido saber en 'Todo es mentira' en exclusiva, esos mensajes anteriores que ya se han publicado pertenecen a antes de su mudanza, que él sitúa en julio de 2021: "Él no conserva esos mensajes. Pero hay dos personas con las que reconoce que mantiene una buena relación que tienen una copia de esos mensajes". 'Todo es mentira' le ha preguntado al exministro de Transportes y colaborador en múltiples ocasiones de 'Todo es mentira' de dónde han podido salir las filtraciones: "El exministro nos recuerda que, según él, esas filtraciones proceden de la UCO".