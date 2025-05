El presentador cree que la mentira más grave de Frank Cuesta está relacionada con su supuesta enfermedad y no con los animales

Todo tipo de comentarios recorren las redes sociales sobre el polémico comunicado publicado por el propio Frank Cuesta en el que reconoce haber engañado a sus seguidores durante todos estos años respecto a sus conocimientos sobre animales y también sobre su enfermedad, entre otras cosas.

En 'Todo es mentira', mientras entrevistan al director de formación profesional canina y experto en comportamiento animal Nacho Sierra para hablar sobre el tema, Risto Mejide aprovecha para decir cuál de todas cree que es la mentira más grave que ha dicho.

Esta mentira provoca en Risto Mejide "rechazo"

El experto en comportamiento animal cuenta que, cuando Frank Cuesta inició su programa, mucha gente le preguntaba sobre la veracidad de las imágenes emitidas. "Yo explicaba las cosas desde el punto de vista científico de que había cosas que no se podían producir. Una cosa es que la televisión adorne o exagere, que puede estar muy bien, y otra cosa es que la televisión muestre algo que no se había producido", señala.

Por lo que a Nacho Sierra no le pillaba de nuevas que el implicado haya fingido porque "la gente que entendemos un poco de animales no nos las creíamos". Lo que sí le sorprende es "esta especie de catarsis televisiva porque se ha matado a sí mismo", asegura.

Sin embargo, Risto Mejide decide dar su opinión al respecto: "A mí lo que me parece más grave fíjate no es lo que tiene que ver con los animales. Haber fingido tener un cáncer a mí me parece de lo más detestable que puede haber en esta vida, sobre todo por la cantidad de gente que lo sufre de verdad. Me provoca rechazo absoluto. Es lo que dices, uno puede hacer un show porque todos sabemos que dentro del 'show business' puede haber gente que tire más de la exageración, pero haber fingido un cáncer me parece de lo más inhumano".