Ana Vázquez dice que "si es un maltratador, tenían que haberlo denunciado" y Echenique advierte de la gravedad de su interpretación

Pablo Echenique reflexiona sobre el pontificado del papa Francisco: "No puedo evitar agradecerle muchas cosas aunque no sea creyente"

Compartir







En uno de los polémicos mensajes entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos, el presidente define a Pablo Iglesias como "un maltratador". Un adjetivo que ha llamado especialmente la atención de la diputada del PP Ana Vázquez: "A mí me parece muy grave porque volvemos al caso de Errejón que lo sabían pero nadie lo denunciaba. Si era maltratador tenían que haberlo denunciado y si no, no tenían que haberle dicho maltratador. Volvemos a ocultar, si fuera el caso, maltratos de políticos como Errejón o Monedero".

Esta opinión dada en 'Todo es mentira' no le ha parecido nada bien a Pablo Echenique, quien nada más entrar por videollamada al programa advierte a la diputada sobre la gravedad de su interpretación.

La advertencia de Echenique

Para el político, es un alivio que se haya puesto el contexto de los mensajes en el que el presidente califica a Iglesias "maltratador" ya que de esta manera se sobrentiende que "es una manera en la que según su punto de vista Podemos trata al PSOE". Hace esta puntualización porque "tanto en el dúplex como en la mesa se ha hecho una interpretación bastante más grave de la palabra". Por eso, Echenique aprovecha para advertir a la diputada, presente en el programa, sobre la gravedad del asunto: "Deberían tener un poquito de cuidado con este tipo de adjudicaciones porque lo que se ha sugerido es bastante grave".

"Es decir barbaridades impunemente", prosigue. Y es que, entre Risto Mejide y Pablo Echenique, han llegado a la conclusión de que Pedro Sánchez le denomina así por haberle echado un piropo a Ábalos interpretada por el presidente como "una puñalada", señala el presentador. Con lo cual, "no tiene nada que ver con lo que se ha sugerido antes".