Unos hitos que han conseguido que personas que se denominan a sí mismas no creyentes, alaben su papado. Es el caso de Pablo Echenique, quien reflexiona sobre su pontificado de más de una década de duración en 'Todo es mentira' desde una postura de "ateo no militante o no evangélico", tal como se define a sí mismo. Es decir, "No intento convencer a la gente creyente, a la que respeto, de que se haga atea. De la misma manera que no acepto que me intenten convencer a mí de lo contrario", explica.