La muerte del Papa ya no se certifica en la habitación donde falleció, sino en su capilla privada. En ese mismo momento, el cuerpo es depositado directamente en un único ataúd de madera con interior de zinc, eliminándose así el anterior paso del traslado a la capilla del Palacio Apostólico, lugar donde residían anteriormente los pontífices. Este cambio responde a que Francisco vivía en la Casa Santa Marta y no en el Palacio Apostólico.