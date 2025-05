El exministro habla en 'Todo es mentira' sobre los rumores y echa en cara al PSOE su actitud con él durante estos 17 meses

Ábalos se defiende en 'TEM' de la información que asegura que el juez le pide que aclare 500.000 euros: ''Esto es un bulo permanente''

Compartir







Desde que salieron a la luz los polémicos mensajes entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos, todo el mundo se pregunta: ¿Quién ha sido el filtrador? Algunos apuntan a la UCO, otros al que fue ministro del Gobierno.

Por eso, 'Todo es mentira' se pone en contacto con él para intentar despejar todas las dudas aunque su contundente respuesta dará de qué hablar. Ábalos no solo responde a la pregunta de los rumores, también sobre si el partido se ha puesto en contacto con él tras la filtración.

La contundente respuesta de Ábalos

Fabián Pérez transmite desde la redacción la respuesta de Ábalos a la pregunta que todo el mundo se está haciendo: ¿Desmiente él ser el filtrador de la conversación con Pedro Sánchez? "Yo no tengo que desmentir nada. Llevo 17 meses soportando filtraciones y a nadie le importa. No entiendo la reacción del PSOE. Esto no tiene importancia ninguna. Lo mío sí que es grave", apunta.

Al notar un "enfado más que evidente con su antigua formación", tal y como apunta el periodista, el equipo le pregunta si el PSOE se ha puesto en contacto con él tras la publicación de los mensajes. Para ello han utilizado una expresión coloquial, diciéndole: "José Luis, te imaginarás que el presidente estará que fuma en pipa". Su respuesta ha sido clara: "Ni yo les he llamado, ni nadie del PSOE me ha llamado. Si el presidente está que fuma en pipa, yo llevo fumando en pipa 17 meses. No veo empatía por ningún lado. Conmigo se ha permitido todo".

El programa también ha aprovechado para preguntarle sobre las sospechas que apuntan a la UCO como autor de la filtración. "No puedo denunciar esta filtración porque, hasta que no aparezca en un informe de la UCO, no puedo probar que viene de la Guardia Civil", responde.

El entorno de Koldo García opina sobre la autoría de la filtración

En 'Todo es mentira' también conocen la opinión del entorno de Koldo García sobre el autor de la filtración: "Este material estaba en una serie de discos duros. Dos de ellos almacenaban esta información que estaban a recaudo de Koldo García y solo José Luis Ábalos tenía la clave para acceder a la información que albergaban esos discos duros. Esos discos duros se los llevó la Guardia Civil aquel 20 de febrero de 2024, día que irrumpieron en casa de Koldo García".