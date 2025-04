''Dice que quien hable de estos pagos no tiene ni idea de cómo funciona la administración, dice que la primera reacción ha sido que era algo surrealista y añade que no hay ningún ingreso y menos en efectivo'', comienza explicando el redactor. Además, Ábalos se basa en lo que dice la UCO: ''Que no identifican en ninguna de las cuentas hasta ahora investigadas esta cantidad'', tacha la información de ''bulo permanente'' e insiste en que estamos ''ante una investigación prospectiva basada en suposiciones o hipótesis''.