Dos días después de lo ocurrido todavía no hay una explicación concreta sobre lo que pudo ocurrir, aunque sí muchas teorías. Para conocer a fondo todo sobre el tema, 'Todo es mentira' ha conectado en directo con Jorge Sanz, experto en el sistema eléctrico y expresidente de la Comisión de Expertos sobre Escenarios de Transición Energética, grupo que se creó en 2017 con el objetivo de asesorar al Gobierno en materia de política energética

Jorge Sanz ha explicado si España estaba avisada o no por parte de Red Eléctrica de que podía haber apagones: ''Hay documentos por escrito de que esto podía ocurrir. Lo que no tenemos es información de lo que ha ocurrido ahora, la información oficial es poco clarificadora''.

Y da una explicación sobre lo que habría ocurrido: ''Se trata de que Red Eléctrica explique que esto no es cierto. Lo poco que sabemos es que han desaparecido 15 gigavatios de forma simultanea, la generación no desaparece, la energía ni se crea ni se destruye. Lo que sí puede haber pasado es que se hayan desacoplado simultáneamente de la red. Si fuera una sola central os diría que una turbina se ha estropeado, pero 15 gigavatios no se les estropea la turbina a la vez''.