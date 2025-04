Emma López, secretaria política económica del PSOE comparece en el directo de ‘Todo es mentira’ después de que tanto PP como Vox sean muy críticos con la gestión comunicativa por parte del Partido Socialista y del Gobierno en el apagón nacional. Le acusan de “retener información” y no “dar la cara” .

Además, López asegura que "no se puede exigir al gobierno que de una respuesta que no tiene, pero si que esté disponible en todo momento. Se ha reunido desde el minuto cero y lo que hay que dirigir a Red Eléctrica es que proporcione lo que de verdad ha ocurrido. Le pedimos lo mismo al señor Mazón".

Por otro lado, la secretaria política del PSOE comenta que "se pide al presidente que sea veraz, transparente, y los expertos tiene sus opiniones y cada uno de ellos tiene una versión diferente. Por ello, tienen que comprender que el Gobierno no puede especular , tiene que tener pruebas ya partir de ahí pedir responsabilidades. Lo siento mucho si el señor Tellado es experto esta semana en energía. Esto se va a tardar en saber y se hará desde un aspecto riguroso".

Tras esto, Risto Mejide pregunta a la secretaria política económica del PSOE sobre las siguiente medidas a establecer para evitar que esto se pueda producir de nuevo, a lo que ella responde que “primero tenemos que saber qué ha ocurrido, no sabemos la causa. Queremos destacar el comportamiento ejemplar y como 24 horas después estamos en esta situación. Creo que hay que estar orgullosos de nuestra respuesta y de la capacidad de cómo nos hemos recuperado. Me quedo con esa imagen y no con el apagón de un día, estas cosas suceden".