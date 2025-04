Al comenzar al entrevista, Risto Mejide le pregunta sobre los posibles motivos que derivaron a un apagón nacional de tantas horas: "El suceso ocurrió por un incidente que todavía está por determinar, ni siquiera el presidente descarta las hipótesis. Yo no voy a especular porque hay que basarse en datos reales. Hubo un incidente, una caída, y en ese momento teníamos una producción renovable elevadísima".

Asimismo, el operador nuclear explica que "teníamos como un 78 por ciento de energías que no contribuían a estabilizar la red. No están sincronizadas como las centrales nucleares, de gas o hidroeléctricas, por ello parte de eso se desconectó, para protegerse. Lo que hizo fue contribuir a que esa red cayera todavía más, porque se dejó de producir en ese momento. Mi análisis es que con más producción síncrona, con más generadores con inercia, muy probablemente esto no hubiera pasado. Teníamos el 50 por ciento de la potencia nuclear. Si hubiéramos tenido el cien por cien, esto hubiera ayudado a mitigar"