Tras esto, Emilio Delgado, colaborador de 'Todo es mentira' comenta que “ayer hablaba con una amiga que me decía que no quería ir a Estado Unidos por miedo a que no la dejen entrar y la manden a un centro de deportación. Esto pinta muy mal , y ocurre cuando votas a alguien que te lleva dando avisos de que está chalado no sé cuántos años”.

Por la parte de Ana Belén Vázquez Blanco, asegura que “es una auténtica barbaridad. No lo había visto, pero me parece inaudito. Algunas veces he dicho que Estados Unidos, ya con el anterior gobierno, ya me estaba pareciendo una democracia fallida. Estaba viendo anomalías que no me esperaba de la primera potencia mundial".