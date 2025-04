Jesús López-Medel explica que ''la abogacía no obliga al Gobierno'' , si no que ''informa a los órganos y da su parecer jurídico'': ''A partir de ahí, quienes toman las decisiones antes y después son los órganos que tienen capacidad de tomar decisiones''.

Por otro lado, afirma que no cree que la abogacía del Estado haya filtrado nada: ''Me extrañaría mucho, es una institución bastante discreta, no le agrada meterse en berenjenales y no creo que vaya filtrando que esto va a tener consecuencias''.