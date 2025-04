El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegura que “España es un socio fiable y cumple” y le pone fecha, por primera vez, a su compromiso con la OTAN. El jefe del Ejecutivo afirma que cumplirá con el 2% este 2025, aunque avisa que será un esfuerzo importante. Después de que Estados Unidos publicase un comunicado sobre nuestro país, el alto dirigente subraya que esto no repercutirá al gasto social del país. Según informa Carlota Núñez, no habrá recortes en el presupuesto, ni déficits ni impuestos, sino que se conseguirá reasignando fondos europeos y ahorros generados por el Estado y partidas presupuestarias que ya no se utilizaban.