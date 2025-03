"Mientras este Gobierno siga en pie, y yo continúe siendo presidente del Gobierno, este esfuerzo adicional de seguridad no se hará en detrimento de nuestro Estado del bienestar", ha indicado ante sus socios parlamentarios, buena parte de ellos en contra del aumento del gasto militar.

Además, ha asegurado que va a "informar" a la Cámara y a la ciudadanía durante todo el proceso y ha indicado que llevará al Parlamento "todo lo que tenga que pasar por el Parlamento, como no podría ser de otra manera", ante las críticas recibidas por tratar de acometer este incremento del gasto sin nuevos Presupuestos del Estado y sin someterlo a la votación del Congreso.

Sánchez ha explicado que los aliados de la OTAN y de la UE piden a España cumplir lo pactado y, según asegura, lo hará "por compromiso europeísta" ya que la UE estuvo al lado de España durante la pandemia de coronavirus con los fondos de recuperación y ahora el país tiene que responder, como una de las grandes potencias europeas que es y no puede quedarse fuera del "consenso comunitario".

El presidente del Gobierno también ha anunciado que el Ejecutivo está preparando un plan de contingencia para ayudar a los sectores que se podrían ver afectados en caso de que la Administración de Donald Trump siga adelante con sus planes de introducir aranceles. "Es evidente que no queremos una guerra comercial, pero si tenemos que dar esa guerra comercial, estamos preparados para librarla", ha recalcado.

"Estas medidas son absolutamente injustas e injustificadas y España y Europa no han hecho nada para provocar o merecer estos ataques", ha defendido el presidente del Gobierno, por lo que ha pedido "una vez más a la Administración estadounidense que recapacite , que dialogue con la Comisión Europea (...) que construya puentes en lugar de levantar barreras, que detenga este sinsentido, porque si no lo hace, evidentemente, los europeos tendremos que defendernos".

Según informan María Galán y Susana Camacho en el vídeo, durante su comparecencia en el Congreso, Sánchez ha tenido que hacer equilibrismos para no enfadar a sus socios con su defensa del aumento del gasto militar. “Ya sé que los españoles quieren defender a Ucrania, quiere parar los pies a Putin, también sé que no quieren una carrera armamentística, pero no les vamos a hacer elegir”.