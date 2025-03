Alberto Núñez Feijóo acusa al Gobierno de no tener "un plan de defensa"

El palacio de la Moncloa ha sido testigo este jueves de una imagen que no se producía desde hace 447 días: Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez reunidos para abordar el aumento del gasto en defensa. Según informan Carlota Núñez e Isabel Sanz en el vídeo, el presidente del Gobierno ha iniciado la ronda de contactos con los líderes de todos los partidos, salvo VOX. Reuniones que, por ahora, sirven para constatar que las posiciones entre el Gobierno y el Partido Popular siguen muy alejadas.

