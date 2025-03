El gasto en defensa divide al Gobierno de coalición

"A mí el término rearme no me gusta en absoluto", ha señalado a su llegada al Consejo Europeo en Bruselas un día después de que la Comisión Europea presentara el 'libro blanco' de la Defensa, al que ha dado "la bienvenida con algunos matices". "No comparto ese término", ha incidido. En su opinión, hay que dirigirse a los ciudadanos "de otra manera cuando hablamos de la necesidad de mejorar la seguridad y las capacidades de defensa europeas".

El PSOE y Sumar ya habían mostrado sus desavenencias en torno a la iniciativa. Los socialistas avanzaron su apoyo a todos los puntos excepto a los relativos al plan de rearme de la UE, al aumento del gasto militar y a la salida de la OTAN, mientras que Sumar destacó en todo momento su sintonía con todo el texto del BNG, señalando que no les generaba conflicto votar distinto a sus socios ya que la iniciativa no es vinculante. Además, los de Yolanda Díaz garantizaron que todo el grupo votaría unido.

Un escenario que aprovecha Alberto Núñez Feijóo en Bruselas. El líder del PP a reprobado también que el Gobierno hable de "inversiones multimillonarias" en defensa "cuando ni siquiera tiene presupuestos que sustenten esas inversiones y no se puede hablar de que tiene una decisión porque no tiene mayoría para tomarla".

"Si usted no tiene mayoría suficiente para aprobar el presupuesto, tiene que convocar unas elecciones. Lo que no puede ocurrir es que en España no tengamos presupuesto en esta legislatura y estemos con las cuentas de una legislatura que está extinguida, que no existe", ha exclamado.