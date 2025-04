Acto seguido, Marta ha tomado la palabra en plató: " Dejo 'Todo es mentira'. No lo dejo hoy, lo dejo en verano. Te quiero dar las gracias por estos seis años. Por cómo hemos crecido. Por todo lo que nos ha pasado, que no ha sido poco. Porque nos ha pasado, entre otras cosas, la vida, nos han pasado un montón de cosas. Siempre hemos sabido crecer, tirar hacia delante", comenzaba.

"Es un programa que no se tenía mucha fe en que tirara para delante, pero aquí estamos. Con nuestra personalidad, nuestras cosas", continuaba. "Son seis años aguantándote. Después de tu madre, soy la mujer que más te ha aguantado. Las cosas hay que dejarlas en alto siempre. Es un programa que funciona como una moto. Me encantaría decir a dónde me voy, pero es que no lo sé", se sinceraba.