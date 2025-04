''Son misiles de muy corto alcance, como mucho tienen unos ocho kilómetros de alcance de largo y unos tres kilómetros de altitud. Probablemente estén pensando en algún tipo de conflicto con Argelia, en un posible conflicto con alguna gran potencia terrestre vecina de ellos (...) No creo que esté dirigido contra España si no más bien a su amenaza militar más inminente que es Argelia'', aclara Guillermo Pulido.

Tras las palabras del analista, Esperanza Aguirre se ha pronunciado y se ha dirigido a Susana Díaz: ''Por el alcance llegan muy bien a Ceuta y a Melilla. Yo discrepo totalmente en que digas que Marruecos no tenga interés en Ceuta y Melilla'', pero a Susana no le han gustado sus palabras: ''No pongas en mi boca lo que yo no he dicho''.