Esperanza Aguirre confiesa por qué ''no es fan'' del papa Francisco: ''Me pareció fatal''

''Yo no era fan de este papa. Espero que descanse en paz, que en el cielo encuentre todo lo que ha buscado. No tengo nada en contra, pero no soy fan de este papa'', se pronuncia Esperanza y explica el porqué de su opinión: ''Me pareció fatal que no quisiera venir a España y la justificación era que se había dedicado a la periferia, en realidad fue tres veces a Francia, dos Portugal, fue a casi todos los países''.